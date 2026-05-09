بيان الخارجية الأمريكية عن مفاوضات لبنان وإسرائيل

خبرني - أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تهدف لتحقيق السلام الدائم.

وكتب بيغوت عبر منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستيسر محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 مايو الجاري، استكمالا للجولة التي عُقدت في 23 أبريل وقادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا.

وأضاف بيغوت: "تهدف هذه المناقشات إلى التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج الاهتمامات الأساسية للبلدين، والابتعاد عن النهج الفاشل خلال العقدين الماضيين الذي سمح للجماعات الإرهابية بالترسخ وتقويض سلطة الدولة اللبنانية وتهديد حدود إسرائيل الشمالية".

وأوضح بيغوت أن المحادثات "ستضع إطارا لترتيبات سلام وأمن دائمين، واستعادة سيادة لبنان الكاملة على أراضيه، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار".

وأكد التزام الجانبين بخوض المفاوضات مراعاة لمصالحهما الوطنية، مع عمل واشنطن للتوفيق بين تلك المصالح لتوفير أمن دائم لإسرائيل، وسيادة وإعادة إعمار للبنان.

ورحبت الولايات المتحدة بالتزام الحكومتين بهذه العملية، مشددة على أن السلام الشامل يتوقف على استعادة سلطة الدولة اللبنانية بالكامل ونزع سلاح "حزب الله" بشكل كامل، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتُمثل هذه المناقشات خطوة مهمة نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم، مع استمرار الدعم الأمريكي للبلدين لتحقيق هذا الإنجاز.