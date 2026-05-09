وزير خارجية الإمارات يعلق على توقيف تنظيم رئيسي مرتبط بالحرس الثوري في البحرين

خبرني - أعرب عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات عن تضامنه الكامل مع البحرين وتأييده لإجراءات الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر".

وأضاف البيان: "وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره".

وشدد بن زايد على "رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات". حسب بيان الخارجية الإماراتية.

واختتم بالتأكيد على أن "أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مجددا دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على ​41 شخصا قالت إنهم ⁠على صلة بالحرس الثوري ​الإيراني.

وأضافت الوزارة: "جار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".