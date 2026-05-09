السلطة القضائية الإيرانية: نعيش في ظروف أشبه بالحرب ولن نرحم من يخدم العدو

خبرني - أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي بعد الإعلان عن إعدام 3 من عملاء "الموساد" أن بلاده تعيش في ظروف أشبه بالحرب، وأن من يخدم العدو خائن لا يستحق الرحمة.

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية في تصريحات إنه "لا ينبغي أن نتغاضى فنقول بأن فلانا قام فقط بنشر معلومات كاذبة من إنتاج العدو! فهذه ليست أفعالا بسيطة".

وأشار محسني إجئي إلى أن "نحن نعيش في ظروف أشبه بالحرب". متسائلا: "أليس إضعاف وتثبيط الإرادة الفولاذية للشعب الإيراني هو ما يسعى إليه العدو؟".

وأضاف المسؤول الإيراني: "أليس من ينشر الإشاعات التي أطلقها العدو إنما يخدم أهواءه وأغراضه؟".

واختتم قائلا: "من يسير أو يتعاون بأي شكل كان مع العدو المعتدي، الجشع، وقاتل الأطفال، ليس مجرد عنصر معاد أو مناهض للثورة، بل هو معاد لإيران وخائن للوطن".

وقبل أيام، أعلن القضاء الإيراني عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد" الذين كان لهم دور واسع النطاق في مدينة مشهد في الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المماثلة في إطار التعامل الحازم مع من يوصفون بـ"مثيري الشغب" و"المخربين" خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران في الأشهر الماضية، وللتعامل مع من تثبت عليه تهمة التخابر مع العدو وخاصة خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير الماضي.