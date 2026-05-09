*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات

  • 09 أيار 2026
  • 17:40
أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات

خبرني - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

وبحسب بيان الرئاسة التركية" أكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تولي أهمية بالغة لتطوير التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والأمن".

وأعرب عن أسفه للصعوبات التي شهدتها منطقتنا خلال الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وأكد أن تركيا ستواصل دعمها الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تعازيه في الأضرار التي لحقت بها.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا على تواصل مع الدول المعنية وتسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتعاون لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لطائرتين مسيرتين قادمتين من إيران
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لطائرتين مسيرتين قادمتين من إيران
  • 2026-05-10 14:25
قطر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار في أبريل
قطر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار في أبريل
  • 2026-05-10 13:04
الكويت تعلن رصد مسيّرات معادية
الكويت تعلن رصد مسيّرات معادية
  • 2026-05-10 12:39
ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
  • 2026-05-10 11:08
أرامكو السعودية: زيادة صافي الأرباح 25% في الربع الأول من 2026
أرامكو السعودية: زيادة صافي الأرباح 25% في الربع الأول من 2026
  • 2026-05-10 11:02
الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط في شهرين
الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط في شهرين
  • 2026-05-10 10:27