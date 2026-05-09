أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات

خبرني - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

وبحسب بيان الرئاسة التركية" أكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تولي أهمية بالغة لتطوير التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والأمن".

وأعرب عن أسفه للصعوبات التي شهدتها منطقتنا خلال الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وأكد أن تركيا ستواصل دعمها الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تعازيه في الأضرار التي لحقت بها.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا على تواصل مع الدول المعنية وتسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتعاون لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة.