سورية.. أزمة لافتة اللغة العربية في محافظة الحسكة تتفاقم

خبرني - أفادت منصات إخبارية بإزالة اللافتة الرسمية على مدخل قصر العدل بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بعد إعادة تركيبها، وسط خلافات على الكتابة باللغة العربية فقط.

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام بعض المحتجين بغزالة لافتة قصر العدلي الرسمية والتي كتبت باللغة العربية وذلك للمرة الخامسة على التوالي وسط احتجاج بعض المكونات الغرقية في المحافظة على عدم تضمين اللافتة اللغة الكردية فيها.

يشار إلى أن المنصة الرسمية لمحافظة الحسكة ذات الغالبية الكردية ذكرت أن الفريق الرئاسي السوري أجري اليوم السبت زيارة إلى القصر العدلي بمدينة الحسكة برفقة نائب قائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامند خليل.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الزيارة جرت في إطار التحضيرات لإعادة افتتاح قصر العدلي وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة.

ويوم أمس، أكد نائب محافظ الحسكة السورية، أحمد الهلالي، أن العربية تعد اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا وفق القوانين النافذة ولا يمكن تجاوزها حاليا وفق الإعلان الدستوري إلا عبر تعديلات دستورية.

وجاءت تصريحات نائب المحافظ في بيان وقال فيه: "تفخر محافظة الحسكة بتنوعها الثقافي واللغوي، حيث تتعايش فيها العربية والكردية والسريانية إلى جانب لغات أخرى"، مشيرا إلى أن اختلاف الألسن "مظهر من مظاهر الغنى والتنوع".

وكان بيان الهلالي في أعقاب ما شهدته مدينة الحسكة، خلال الأيام الماضية، من حالة استنفار أمني عقب قيام عناصر مما يسمى "الشبيبة الثورية" باقتحام مبنى القصر العدلي في المدينة وإزالة اللافتة الرسمية عن مدخل المبنى والتي كتب عليها الجمهورية العربية السورية وباللغة العربية فقط.