 الاحتلال هجّر 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025

خبرني - قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار الحالي، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تستهدف “الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليين للمنطقة”.