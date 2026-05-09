 الاحتلال هجّر 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025

  • 09 أيار 2026
  • 16:48
خبرني - قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار الحالي، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تستهدف “الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليين للمنطقة”.

مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو
  • 2026-05-10 12:41
سيلفي جندي إسرائيلي يعيد فتح ملف المفقودين في غزة
  • 2026-05-09 20:48
  • 2026-05-09 20:48
بالفيديو .. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على استخراج جثمان يوم دفنه
  • 2026-05-09 16:41
  • 2026-05-09 16:41
إسرائيل ستطلق السبت سراح ناشطَي أسطول الصمود تمهيدا لترحيلهما
  • 2026-05-09 15:16
  • 2026-05-09 15:16
شر مطلق.. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة
  • 2026-05-09 13:35
  • 2026-05-09 13:35
تقرير: طرق التفافية جديدة بأكثر من مليار شيقل لخدمة التوسع الاستيطاني
  • 2026-05-09 12:11
  • 2026-05-09 12:11