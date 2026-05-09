بالفيديو .. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على استخراج جثمان يوم دفنه

خبرني - شهدت قرية العصاعصة الواقعة جنوب محافظة جنين، حادثة مؤلمة وصادمة تمثلت في إجبار عائلة فلسطينية على نبش قبر فقيدها المسن حسين عصاعصة (85 عاماً) ونقل جثمانه بعد ساعات قليلة من دفنه.

وبدأت المأساة حين هاجم مستوطنون من مستوطنة "صنور" المجاورة موكب التشييع وألقوا الحجارة وحطموا المركبات، رغم وجود قوات جيش الاحتلال في المكان، وفق تقارير محلية.

وعقب انتهاء مراسم الدفن، فوجئ الأهالي بقيام المستوطنين بالتوجه نحو المقبرة والشروع في نبش القبر، وحين حاول السكان الدفاع عن حرمة الميت، منعتهم قوات الاحتلال من الوصول، وهددت العائلة بإخراج الجثمان وإلقائه بغير كرامة إذا لم يتم نقله بصفة عاجلة، بحجة قرب المقبرة من بؤرة "ترسلة" الاستيطانية.

وتحت هذا الضغط والتهديد، اضطر 7 من شبان العائلة إلى إخراج الجثمان ونقله لإعادة دفنه في قرية الفندقومية المجاورة.

ونسبت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ووسائل إعلام فلسطينية محلية هذه الحادثة إلى سلسلة الانتهاكات الإرهابية التي يقترفها المستوطنون بحق أهالي القرى والبلدات في الضفة الغربية.

وأكدت التقارير أن هذه السياسات لم تعد تقتصر على التضييق على الأحياء في مساكنهم وأراضيهم، بل امتدت لتطال حرمة الأموات وحقهم في الدفن بكرامة داخل أراضيهم التي يملكونها منذ عشرات السنين.

وأحدثت الصور والمشاهد التي انتشرت عبر المنصات الرقمية ضجة واسعة وحالة من الذهول والاستياء، ووثقت هذه اللقطات اللحظات الصعبة والمؤلمة التي اضطر فيها الشبان إلى نبش القبر وإخراج الجثمان تحت أنظار جنود الاحتلال والمستوطنين، وهو مشهد وصفه متابعون بأنه يجسد ذروة الانحطاط الأخلاقي والاعتداء على القيم الإنسانية والدينية بصفة صارخة.

وفي الجانب الإسرائيلي، تطرقت القناة 12 الإسرائيلية إلى هذه الحادثة، وأكدت أن المستوطنين أجبروا الفلسطينيين على إخراج جثمان من قبره ونقله إلى مكان آخر.