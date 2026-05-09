قد يملأ الكلى بالحصى.. احذروا الإفراط في فيتامين (د)

خبرني - حذّر اختصاصي الكلى الإسباني بورخا كيروغا من الاستخدام العشوائي لمكمّلات فيتامين "د"، مؤكداً أنه شاهد حالات خطيرة لأشخاص امتلأت كِلاهم بالحصى؛ بسبب الإفراط في تناوله دون حاجة طبية حقيقية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة لا فانغوارديا، أوضح كيروغا أن فيتامين "د" يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، لكن ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى تكوّن حصى الكلى، قائلاً: “رأيت أشخاصاً وصلوا وكِلاهم مليئة بالحصى بسبب هذا المكمّل”.

ويأتي هذا التحذير في وقت أصبحت فيه المكمّلات الغذائية شائعة جداً بين الأوروبيين. ووفق دراسة أجرتها شركة إيبسوس، فإن 88% من الأوروبيين تناولوا نوعاً من المكمّلات خلال حياتهم، فيما تصدّر فيتامين "د" قائمة الأكثر استخداماً.

ويرى كيروغا أن هذا الفيتامين مفيد فقط لفئات محددة، مثل المصابين بهشاشة العظام، إذ أثبت فاعليته لديهم، لكنه شدد على أن إعطاءه للأشخاص الأصحّاء بشكل جماعي "لم يُظهر أي فائدة حقيقية" في الدراسات السريرية الكبرى، سواء فيما يتعلق بأمراض القلب أو الوقاية من السرطان أو تقليل الكسور.

كما انتقد انتشار إعطاء الأطفال مكمّلات فيتامين "د" دون داعٍ طبي، معتبراً أن الأمر "مخيف وغير منطقي".

وأشار الاختصاصي إلى أنه تعامل مع حالات تسمم بسبب تناول الفيتامين دون وصفة، ما تسبب لبعض المرضى بفشل كلوي. وأضاف: "نحن نستخدم مكمّلاً بهدف تحسين الصحة، ثم ينتهي الأمر بإحداث مرض أخطر".

في المقابل، اعتبر كيروغا أن مكمّل الكرياتين من أفضل المكمّلات المتاحة، نافياً الاعتقاد القديم بأنه يضر الكلى، موضحاً أن ارتفاع الكرياتينين الطفيف لا يعني وجود خلل كلوي.