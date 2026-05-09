جامعة عمان العربية تنفّذ زيارة توعوية لطالبات مدرسة موبص الثانوية حول الجرائم الإلكترونية والمخدرات

  • 09 أيار 2026
خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الوعي القانوني لدى فئة الشباب، نفّذت كلية الحقوق زيارة توعوية إلى مدرسة موبص الثانوية للبنات، قدّمت خلالها مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت موضوعي الجرائم الإلكترونية والمخدرات، بهدف توعية الطالبات بمخاطرهما وآثارهما القانونية والمجتمعية.

واستهلّ اللقاء الدكتور محمد السلامات عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في الجامعة بتقديم نبذة تعريفية شاملة حول المحاور المطروحة، مسلطًا الضوء على أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والمخدرات، وأهمية التوعية المبكرة في الحد من انتشار هذه الظواهر ، بدورها قدّمت الدكتورة ابتسام الصالح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في الجامعة شرحًا مفصلًا حول قانون الجرائم الإلكترونية، مستعرضة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في ظل التطور الرقمي، والآثار القانونية المترتبة على الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، لا سيما لدى فئة الطلبة ، وتناول الدكتور محمد الأحمد عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في الجامعة قانون المخدرات، موضحًا مخاطره الصحية والاجتماعية، والعقوبات القانونية التي تترتب على تعاطيها أو الترويج لها، مؤكدًا أهمية دور الأسرة والمدرسة في الوقاية والتوعية.

وفي ختام الزيارة أعربت كلية الحقوق عن شكرها وتقديرها لمديرية تربية لواء عين الباشا ممثلة بالدكتورة أرجوان المومني، ولإدارة المدرسة ممثلة بالسيدة تمارا الخريسات، وأعضاء الهيئة التدريسية، على حسن الاستقبال والتعاون البنّاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التوعوية المشتركة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية.

 

