بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

خبرني - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال لقاء في الكرملين السبت إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الذي بناه الاتحاد السوفيتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب ترك ستريم.

ووصل فيتسو إلى موسكو لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو، الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون "سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة".

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت في وقت سابق بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفا للغاية بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.