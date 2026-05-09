*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

  • 09 أيار 2026
  • 15:58
بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

خبرني - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال لقاء في الكرملين السبت إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الذي بناه الاتحاد السوفيتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب ترك ستريم.

ووصل فيتسو إلى موسكو لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو، الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون "سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة".

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت في وقت سابق بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفا للغاية بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
  • 2026-05-10 15:16
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
  • 2026-05-10 14:29
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
  • 2026-05-10 14:26
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
  • 2026-05-10 13:39
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
  • 2026-05-10 13:14