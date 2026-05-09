"تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، جاهزية "الواحة" في معان بكافة مرافقها اللوجستية والفنية لاستقبال قوافل ضيوف الرحمن المسافرين براً، في رحلتهم الإيمانية نحو الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وسط استعدادات متكاملة تعكس أسمى آيات العناية والاحتفاء بقاصدي بيت الله الحرام.

وتُمثل الواحة أحد محاور شركة تطوير معان كـ"بوابة إيمانية" ومحطة رئيسية على خارطة الحج البري، تستقبل القادمين من مختلف محافظات المملكة، إلى جانب قوافل الملبّين من دول سوريا، وفلسطين، ولبنان، والدول المجاورة.

وأشار أبو تايه إلى أن أبواب الواحة مفتوحة للجميع وليست محصورة على الحجاج فقط، بل تُعد مرفقاً خدماتياً حيوياً واستراحة متكاملة للمسافرين على الطريق الصحراوي، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية ولوجستية وخدمية استثنائية.

وأوضح أن الواحة ارتدت حلتها الجديدة وجرى تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية، من خلال منظومة عمل وتنسيق متكاملة مع محافظة معان، ووزارة الأوقاف، والجهات الرسمية والأمنية ذات العلاقة، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تقديم خدمات استثنائية تلبي كافة احتياجات الزوار والحجاج، وتوفر لهم واحة من السكينة والراحة لالتقاط الأنفاس قبل إكمال مسيرهم.

وأشار أبو تايه إلى إنجاز أعمال صيانة شاملة وتطوير تقني لمرافق الواحة لتعزيز جاهزيتها التشغيلية بما يليق بضيوف الرحمن والمسافرين، وقد شملت الاستعدادات تجهيز الساحات المخصصة للحافلات والاستراحات، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية وكفاءتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوافل بكل يسر وسهولة.

وبيّن أن الواحة تضم استراحات رحبة ومكيفة، ومرافق صحية وخدمية حديثة، إلى جانب مصليات واسعة ومجهزة تعمل على مدار الساعة، تتيح للحجاج أداء صلواتهم في أجواء تعبق بالروحانية والسكينة، مؤكداً أن الواحة صُممت لتكون بيئة صديقة ودامجة؛ حيث جُهزت بالكامل لاستقبال ذوي الإعاقة وكبار السن وفق أعلى كودات البناء والمواصفات الأردنية، لضمان سهولة حركتهم ووصولهم الآمن إلى كافة المرافق.

وأكد أبو تايه حرص الجهات المعنية على احتضان ودعم المبادرات المجتمعية الأصيلة، حيث هُيئت البيئة المثالية لأهالي معان لإقامة "سبيل الحاج" السنوي، ويشمل هذا السبيل تقديم الضيافة والمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، في احتفاء شعبي بهيج بمرور قوافل الحجاج.

ولفت إلى إقامة بازار داخل الواحة يهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة في المحافظة، مما يسهم في عجلة التنمية المحلية وإثراء تجربة الزائر والحاج من خلال التعرف على المنتجات المحلية خلال فترة استراحتهم.