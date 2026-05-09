*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إسرائيل ستطلق السبت سراح ناشطَي أسطول الصمود تمهيدا لترحيلهما

  • 09 أيار 2026
  • 15:16
إسرائيل ستطلق السبت سراح ناشطَي أسطول الصمود تمهيدا لترحيلهما

خبرني - أفادت منظمة حقوقية بأن إسرائيل ستطلق السبت سراح الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما من البلاد.

وقال المركز القانوني "عدالة" الذي يتولى تمثيل الناشطين "اليوم، أبلغ جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) فريق عدالة القانوني أنه سيتمّ اليوم، السبت في التاسع من أيار/مايو 2026، إطلاق سراح الناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، من الاحتجاز الإسرائيلي"، على أن يسلّما الى "سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم، ويبقيا في عهدتها في انتظار ترحيلهما".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو
مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو
  • 2026-05-10 12:41
سيلفي جندي إسرائيلي يعيد فتح ملف المفقودين في غزة
سيلفي جندي إسرائيلي يعيد فتح ملف المفقودين في غزة
  • 2026-05-09 20:48
 الاحتلال هجّر 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025
 الاحتلال هجّر 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025
  • 2026-05-09 16:48
بالفيديو .. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على استخراج جثمان يوم دفنه
بالفيديو .. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على استخراج جثمان يوم دفنه
  • 2026-05-09 16:41
شر مطلق.. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة
شر مطلق.. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة
  • 2026-05-09 13:35
تقرير: طرق التفافية جديدة بأكثر من مليار شيقل لخدمة التوسع الاستيطاني
تقرير: طرق التفافية جديدة بأكثر من مليار شيقل لخدمة التوسع الاستيطاني
  • 2026-05-09 12:11