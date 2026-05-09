الكرملين: وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا مدته 3 أيام

خبرني - قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين، السبت، إن وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا جرى الاتفاق عليه ليمتد لثلاثة أيام وليس لفترة أطول.

جاء ذلك في تعليقه على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فيها عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا انتهكت الجمعة مرارا وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو، لكن روسيا تلتزم بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي المقابل، تتهم أوكرانيا روسيا بانتهاك وقف إطلاق نار أعلنته كييف بشكل منفصل قبل أيام.

في الوقت ذاته، قال الكرملين السبت إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب تعقيدات الأمور.

وأكدت روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة أنهما وافقتا على وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بوساطة أميركية، يبدأ من التاسع من أيار وحتى 11 من الشهر ذاته، وقال ترامب إنه يأمل في تمديده.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين "من المفهوم أن الجانب الأمريكي في عجلة من أمره".

وأضاف: "لكن مسألة التسوية الأوكرانية معقدة للغاية، والتوصل إلى اتفاق سلام هو طريق طويل للغاية يتضمن تفاصيل معقدة".

وتقاتل القوات الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، وهي مدة أطول من التي قاتلت فيها القوات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية المعروفة في روسيا باسم الحرب الوطنية العظمى ما بين عامي 1941 و1945.

ووعد ترامب مرارا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها حرب "غبية" و"مجنونة" تتسبب في سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، لكن جهود السلام لم تكلل بالنجاح بعد.