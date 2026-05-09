*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصر.. رسالة من «الصحة» للمواطنين بشأن فيروس هانتا

  • 09 أيار 2026
  • 14:51
مصر رسالة من الصحة للمواطنين بشأن فيروس هانتا

خبرني - أكدت وزارة الصحة المصرية أن الوضع الصحي داخل البلاد مستقر وآمن بالكامل، نافية تسجيل أي إصابات مؤكدة بفيروس فيروس هانتا داخل البلاد، وذلك عقب تداول أنباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الموقف الوبائي بدقة من خلال منظومة الترصد الوبائي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، مؤكدة أن جميع المؤشرات الحالية لا تدعو للقلق.

وأضافت أن فيروس هانتا معروف علميًا منذ سنوات، ويرتبط بشكل أساسي بالقوارض وبيئاتها، حيث ينتقل إلى الإنسان عادة عبر التعرض لإفرازات القوارض المصابة، فيما أشارت إلى أن معظم أنواعه لا تنتقل بين البشر، باستثناء نوع نادر يُعرف باسم "أنديز"، سجلت له حالات انتقال محدودة للغاية بين أشخاص تجمعهم مخالطة وثيقة ومطولة.

وأكدت الوزارة أن منظومة الترصد الصحي تعمل على مدار الساعة في جميع المنافذ والموانئ والمطارات، بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية، لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات صحية وفق أحدث المعايير الوقائية والعلمية.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة الوضع الوبائي العالمي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بين الحمل الأول والثاني.. هكذا تتغير قدرات المرأة العقلية
بين الحمل الأول والثاني.. هكذا تتغير قدرات المرأة العقلية
  • 2026-05-10 15:35
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
  • 2026-05-10 12:34
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
  • 2026-05-10 12:27
دراسة تحذّر من خطر كامن في بدائل اللحوم والألبان
دراسة تحذّر من خطر كامن في بدائل اللحوم والألبان
  • 2026-05-10 11:14
متلازمة تململ الساقين قد تكون علامة على نقص معدن هام في الجسم
متلازمة تململ الساقين قد تكون علامة على نقص معدن هام في الجسم
  • 2026-05-10 11:12
فواكه يساعد تناولها على محاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والشرايين
فواكه يساعد تناولها على محاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والشرايين
  • 2026-05-10 10:34