مصر.. رسالة من «الصحة» للمواطنين بشأن فيروس هانتا

خبرني - أكدت وزارة الصحة المصرية أن الوضع الصحي داخل البلاد مستقر وآمن بالكامل، نافية تسجيل أي إصابات مؤكدة بفيروس فيروس هانتا داخل البلاد، وذلك عقب تداول أنباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الموقف الوبائي بدقة من خلال منظومة الترصد الوبائي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، مؤكدة أن جميع المؤشرات الحالية لا تدعو للقلق.

وأضافت أن فيروس هانتا معروف علميًا منذ سنوات، ويرتبط بشكل أساسي بالقوارض وبيئاتها، حيث ينتقل إلى الإنسان عادة عبر التعرض لإفرازات القوارض المصابة، فيما أشارت إلى أن معظم أنواعه لا تنتقل بين البشر، باستثناء نوع نادر يُعرف باسم "أنديز"، سجلت له حالات انتقال محدودة للغاية بين أشخاص تجمعهم مخالطة وثيقة ومطولة.

وأكدت الوزارة أن منظومة الترصد الصحي تعمل على مدار الساعة في جميع المنافذ والموانئ والمطارات، بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية، لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات صحية وفق أحدث المعايير الوقائية والعلمية.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة الوضع الوبائي العالمي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.