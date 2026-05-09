*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

داليا مصطفى تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع محمد هنيدي

  • 09 أيار 2026
  • 14:35
داليا مصطفى تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع محمد هنيدي

خبرني - كشفت الفنانة داليا مصطفى عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية جديدة في إطار كوميدي، من خلال فيلم يجمعها بالفنان محمد هنيدي، ومن تأليف الكاتب يوسف معاطي.

وأعربت داليا مصطفى، خلال لقائها ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان عنابة، خاصة في فئة الأفلام القصيرة، مؤكدة أنها من أكثر أنواع السينما التي تفضلها بسبب بساطتها ورسائلها المباشرة.

كما تحدثت عن المخرج الراحل يوسف شاهين، بالتزامن مع الاحتفال بمئويته، مؤكدة أنه يمثل قيمة فنية كبيرة وواجهة مشرفة للفنانين المصريين على مستوى العالم.

وأضافت أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تركيزها الكامل على أعمالها الفنية، وسعادتها بما قدمته خلال موسم رمضان 2026، معتبرة أن النجاح الذي تحققه حاليًا بمثابة تعويض ودعم من الله بعد مراحل صعبة مرت بها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
  • 2026-05-10 15:24
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
  • 2026-05-10 11:58
سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية
سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية
  • 2026-05-10 09:43
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
  • 2026-05-10 01:50
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
  • 2026-05-10 00:09
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
  • 2026-05-09 23:45