خبرني - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام رقم (19) لسنة 2026، "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة"، الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

​وبموجب النظام الجديد، تم استحداث "مديرية اللجان الطبية" لتنضم إلى الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال تعديل المادة (3) من النظام الأصلي.

​كما تضمن النظام تعديلا من النظام الأصلي رقم 5 لعام 2022، يقضي بإضافة مديرية اللجان الطبية كإحدى الوحدات الإدارية المرتبطة تنظيميا ضمن الهيكل الإداري للوزارة.

​ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير منظومتها الإدارية وتعزيز كفاءة عمل اللجان الطبية وتنسيق مهامها بما يخدم مصلحة العمل والمواطنين.