قبل الترهل.. إشارات مبكرة تدل على تراجع مرونة البشرة

خبرني - لا يبدأ تراجع شباب البشرة دائماً بخطوط واضحة حول العينين، ولا بتغير كبير في ملامح الوجه.

فأحياناً، تبدأ الحكاية بإحساس يصعب وصفه: البشرة لم تعد كما كانت. ذلك الامتلاء الطبيعي الذي يمنح الوجه حيوية هادئة يبدو أقل حضوراً، والملمس الذي كان مشدوداً ومرناً يفقد شيئاً من تماسكه، فيما تصبح آثار التعب والسهر أكثر وضوحاً وأطول بقاء.



إنها المرحلة التي تسبق الترهل، مرحلة صامتة نسبياً، لكنها تحمل إشارات مبكرة إلى أن مرونة البشرة بدأت تتراجع.

ما الذي يحدث فعلاً؟

تحت سطح الجلد، تعمل شبكة دقيقة من الكولاجين والإيلاستين كدعامة طبيعية تحفظ للبشرة بنيتها وقدرتها على الارتداد. إذ يشكل الكولاجين الإطار البنيوي الذي يمنح الجلد الكثافة والامتلاء، بينما يعتبر الإيلاستين مسؤولاً عن المرونة، أي قدرة البشرة على العودة إلى شكلها الطبيعي بعد شدها أو تحريكها.

لكن هذه الشبكة ليست ثابتة. فابتداءً من منتصف العشرينات تقريباً، يبدأ إنتاج الكولاجين بالتراجع تدريجياً، بمعدل يتسارع مع الوقت. هذا التغير لا يحدث فجأة، بل يتراكم بصمت، إلى أن يظهر على السطح في شكل إشارات دقيقة.



فقدان تدريجي للمرونة

من الإشارات الدقيقة أيضاً تغير شكل المسام. فعندما تفقد البشرة جزءاً من تماسكها، لا تبقى المسام مشدودة كما كانت، بل تبدو أوسع وأوضح، خصوصاً في منطقة الخدين.

كما يمكن ملاحظة فقدان تدريجي لامتلاء الوجه في مناطق محددة مثل منتصف الخد أو خط الفك. هذه التغيرات لا تصنف عادة كترهل، لكنها تمثل المرحلة الأولى منه، حيث تبدأ البنية الداعمة بالضعف قبل أن يظهر الهبوط الواضح في الجلد.

عوامل مسببة

التقدم في العمر ليس العامل الوحيد المسبب لفقدان المرونة. إذ تعتبر الشمس عاملاً مؤثراً بشكل كبير في هذا المجال، فهي تسرّع تكسير ألياف الكولاجين والإيلاستين عبر ما يعرف بالشيخوخة الضوئية. كما أن النظام الغذائي الغني بالسكر يؤدي إلى جعل ألياف البشرة أكثر صلابة وأقل مرونة.

ويلعب التوتر المزمن أيضاً دوراً مهماً، عبر رفع هرمون الكورتيزول الذي يضعف عمليات التجدد الخلوي ويزيد الالتهاب داخل الجلد. ومع قلة النوم، تفقد البشرة وقتها الطبيعي لإعادة البناء، فتتسارع هذه التغيرات بصمت.

الحفاظ على تماسك البشرة

الخطوة الأساسية هي الحماية اليومية من الشمس، لأنها تمنع أحد أهم أسباب تدهور الألياف الداعمة. يلي ذلك استعمال مستحضرات غنية بمكونات فعالة مثل الريتينول الذي يحفز إنتاج الكولاجين، والفيتامين C الذي يدعم بناءه ويحارب الأكسدة، والببتيدات التي تعزز إشارات الإصلاح داخل الجلد. كما يلعب حمض الهيالورونيك دوراً في تحسين امتلاء البشرة عبر تعزيز الترطيب الداخلي.

ولا يمكن إغفال أهمية التغذية الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة، إضافة إلى النوم الجيد الذي يسمح للبشرة بإعادة بناء نفسها.

تقنيات داعمة

في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى تقنيات داعمة يتم تطبيقها في معهد التجميل، مثل المايكرونيدلينغ الذي يحفز الجلد على إنتاج كولاجين جديد عبر آلية إصلاح طبيعية. كذلك، تستخدم تقنيات الليزر التحفيزي أو الترددات الراديوية لاستهداف الطبقات العميقة وشدها تدريجياً. هذه الإجراءات لا تعتبر بديلاً عن العناية اليومية، لكنها قد تمنح البشرة دفعة إضافية عندما تبدأ علامات فقدان المرونة بالظهور بشكل أوضح.