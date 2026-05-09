رانيا فريد شوقي: اسم والدي إرثي الحقيقي وسر محبة الجمهور

خبرني - أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان عنابة، مؤكدة أن اسم والدها الراحل فريد شوقي هو إرثها الحقيقي.

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تجربتها في المشاركة ضمن لجنة تحكيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، معربة عن سعادتها بهذه التجربة الفنية التي تجمع أعمالًا متنوعة من عدة دول عربية، بينها الجزائر وفلسطين.

وأكدت رانيا، خلال لقائها ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد، أن اسم والدها الراحل فريد شوقي يمثل بالنسبة لها الإرث الحقيقي، مشيرة إلى أن محبة الجمهور الكبيرة لها تعود إلى تاريخ وقيمة والدها الفنية الكبيرة.

وأوضحت أنها تستمتع بالمشاركة في لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية، لافتة إلى أن هذه الأعمال تختلف عن الأفلام التجارية المعتادة، لما تحمله من رؤى فنية متنوعة ونقاشات تثري التجربة السينمائية.

وأضافت أن السينما المصرية لعبت دورًا بارزًا في تعزيز التقارب بين الشعوب العربية، مؤكدة أن ريادة مصر الفنية ساهمت في انتشار الأعمال المصرية بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان آخر ظهور فني لـ رانيا فريد شوقي من خلال المسرحية الكوميدية «مش روميو وجوليت» مع الفنان علي الحجار وميدو عادل، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل «حسبة عمري» خلال موسم رمضان 2025.