الاحد: 10 أيار 2026
بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة للمركبات غداً

  • 09 أيار 2026
  • 13:53
خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقيين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الحديدة اعتبارا من يوم غد الاحد 2026/5/10 

وبينت الإدارة ان التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي 
 
  
- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لاول مرة.

- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة
    بحيث يتم اعفاء المركبات حسب سنة إنتهاء الترخيص مع أخر رقم للمركبة.
مثال (نهاية رقم المركبة زوجي وسنة إنتهاء الترخيص زوجي تكون معفية والعكس صحيح)

