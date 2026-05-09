شر مطلق.. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة

  • 09 أيار 2026
  • 13:35
خبرني - نشرت المسعفة رنا أبو صقر مقطع فيديو عبر حسابها في منصة فيسبوك، يوثق تعمد أحد المستوطنين إعاقة حركة سيارة الإسعاف التي كانت تستقلها برفقة الطاقم الطبي، ووقع هذا الحدث أمس الجمعة على طريق يقع جنوب مدينة نابلس.

ويظهر المقطع تعمد المستوطن إغلاق الطريق بمركبته أمام سيارة الإسعاف لمنعها من المرور، على الرغم من أن الطاقم كان في حالة طوارئ قصوى وكان يشغل صفارات الإنذار، وحظي هذا المقطع بانتشار واسع واهتمام بالغ عبر المنصات الرقمية.

غضب من إرهاب المستوطنين
أشعل هذا المشهد غضب رواد المنصات، وأشار حساب يحمل اسم "مراقب الصهيونية" (Zionism Observer) إلى توثيقه وحفظه 327 مقطع فيديو توثق منع إسرائيل لسيارات الإسعاف، وبين أن هذا المقطع يحمل الرقم 328.

