موعد قرعة كأس آسيا 2027 والقنوات الناقلة

خبرني - تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية مجريات قرعة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تستضيف نهائيات هذه البطولة.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مستويات بواقع 6 منتخبات في كل تصنيف، واعتمد التصنيف على ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات.

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مجريات قرعة كأس آسيا 2027.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس الإخبارية لنقل مجريات القرعة المرتقبة.

تستضيف منطقة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض السبت 9 مايو/ أيار 2026 قرعة كأس آسيا 2027.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10 بتوقيت أبوظبي.

سيحتضن قصر سلوى التاريخي، أحد المعالم البارزة في تاريخ المملكة العربية السعودية ومقر الحكم فيها خلال العقود الأربعة الأولى، مراسم القرعة.

القصر الذي يقع في حي الطريف يندرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".