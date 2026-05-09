دراسة سويدية تكشف علاجًا واعدًا لحساسية الفول السوداني لدى الأطفال

خبرني - كشف باحثون من معهد كارولينسكا في السويد عن نتائج واعدة لعلاج حساسية الفول السوداني لدى الأطفال.

البرنامج العلاجي يعتمد على تعريضهم تدريجيًا لكميات صغيرة من الفول السوداني تحت إشراف طبي دقيق، ما ساعد غالبية المشاركين على تحمل تناوله دون ظهور أعراض تحسسية خطيرة.

وشملت الدراسة 75 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام في العاصمة السويدية ستوكهولم، جميعهم مصابون بحساسية مؤكدة تجاه الفول السوداني بدرجات متفاوتة.

واعتمد الباحثون على تقنية «العلاج المناعي الفموي»، حيث بدأ الأطفال بتناول جرعات صغيرة جدًا من رقائق الفول السوداني داخل المستشفى، قبل مواصلة العلاج يوميًا في المنزل مع زيادة الجرعات تدريجيًا كل أربعة إلى ستة أسابيع حتى الوصول إلى جرعة وقائية منخفضة.

وخضع 50 طفلًا للعلاج المناعي، بينما التزمت مجموعة ضابطة تضم 25 طفلًا بتجنب الفول السوداني تمامًا طوال فترة الدراسة.

وأظهرت النتائج، بعد ثلاث سنوات من المتابعة، أن 82% من الأطفال الذين تلقوا العلاج تمكنوا من تناول ما لا يقل عن ثلاث حبات ونصف الحبة من الفول السوداني دون أي رد فعل تحسسي، حتى بعد التوقف عن العلاج لمدة أربعة أسابيع، مقارنة بـ12% فقط في المجموعة الأخرى.

وأكدت كارولين نيلسون، الأستاذة المشاركة في قسم العلوم السريرية والتعليم، أن جميع الأطفال الذين التزموا بالخطة العلاجية حققوا الهدف الأساسي للعلاج، فيما استطاع معظمهم تناول كميات أكبر وصلت إلى 25 حبة فول سوداني دون أعراض خطيرة.

وسجلت الدراسة بعض الآثار الجانبية البسيطة مثل الحكة والطفح الجلدي، بينما احتاج عدد محدود من الأطفال إلى حقن الأدرينالين خلال مراحل زيادة الجرعات، ما دفع الباحثين للتشديد على ضرورة عدم تطبيق هذا النوع من العلاج منزليًا دون إشراف طبي متخصص.

وأشار الفريق البحثي إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن متابعة طويلة الأمد للأطفال، ودراسة التغيرات المناعية الناتجة عن العلاج لمعرفة مدى استمرار التحمل المناعي مستقبلًا.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «لانسيت للصحة الإقليمية – أوروبا»، وسط اهتمام طبي بإمكانية اعتماد هذا النهج مستقبلًا كخيار علاجي آمن وفعال للأطفال المصابين بحساسية الفول السوداني.