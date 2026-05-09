الدكتورة البشتاوي من

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتعزيز حضورها العلمي والبحثي على المستويين المحلي والدولي، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة ، وبمتابعة من الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، شاركت الدكتورة زين البشتاوي عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في الجامعة في فعاليات المؤتمر الدولي International Conference on Artificial Intelligence for Sustainable Engineering and Innovation (AISEI 2026)، في جامعة جدارا، وذلك ب مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم .

وقدّمت الدكتورة البشتاوي خلال أعمال المؤتمر ورقةً بحثية بعنوان: “Big Data Analysis as a Mediator in the Impact of Supply Chain Agility on Sustainable Performance” ، استعرضت من خلالها الدور المحوري لتحليل البيانات الضخمة كمتغير وسيط في تعزيز العلاقة بين رشاقة سلاسل التوريد والأداء المستدام ، وبيّنت الدراسة أهمية التكامل بين أدوات التحليل الرقمي والعمليات التنظيمية في الارتقاء بجودة اتخاذ القرار، م ما ينعكس إيجابًا على استدامة الأداء المؤسسي وقدرة المؤسسات على التكيف مع التحديات المتسارعة في بيئة الأعمال ، حيث لاقت الورقة البحثية اهتمامًا واسعًا من قبل المشاركين، و أثارت نقاشات علمية متخصصة عكست القيمة البحثية للموضوع وأهميته المتزايدة، لا سيما في ظل التقاطع المتنامي بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة سلاسل التوريد .

وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية الرامية إلى ترسيخ حضورها العلمي والبحثي، وتعزيز انخراط كوادرها الأكاديمية في المحافل الدولية، كما تعكس جهود الدكتورة البشتاوي في تنمية إنتاجها العلمي والانفتاح على التجارب البحثية الرائدة، ومواكبة أحدث الاتجاهات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في دعم الاستدامة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء.