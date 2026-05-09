الاستخبارات الأمريكية: إيران قادرة على الصمود لأشهر وتحتفظ بقدراتها الصاروخية

خبرني - كشف تحليل أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، أن إيران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، من دون مواجهة صعوبات اقتصادية خطيرة.

واشار تقرير الـ "سي آي أيه" الى ان هذا يكسر الصورة المتفائلة التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها من خلال تصريحاته، ففي تصريح سابق في مقابلة مع موقع أكسيوس وصف ترامب الحصار البحري على إيران بأنه "أكثر فعالية من القصف"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ووفق التحليل، فإن طهران تحتفظ بـ"قدرات مهمة من الصواريخ الباليستية" على الرغم من القصف الأمريكي والإسرائيلي، إذ لا تزال تحافظ على نحو 75% من منصات الإطلاق المتحركة، ونحو 70% من مخزونها الصاروخي.

وأضاف التحليل أن إيران تمكنت من الحفاظ على "معظم" منشآت التخزين تحت الأرض، فضلاً عن إصلاح بعض الصواريخ المتضررة.

يأتي ذلك فيما ادعى ترمب الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بأن "معظم الصواريخ الإيرانية دُمّرت، ولم يتبقَّ سوى 18 أو 19% منها على الأرجح". ووصف الحصار المفروض على مضيق هرمز بأنه "يشبه جداراً فولاذياً".