القطامين بجولة شاملة في معان والعقبة: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية

خبرني - أجرى وزير النقل الدكتور نضال القطامين جولة ميدانية شاملة في محافظتي معان والعقبة، شملت عدداً من المواقع والمشاريع الحيوية المرتبطة بقطاعات النقل البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية، للاطلاع على واقع العمل ومتابعة المشاريع والتحديات التشغيلية في القطاع.

ورافق الوزير في الجولة محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومدير عام الهيئة البحرية عمر الدباس، ورئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، إلى جانب مسؤولين معنيين.

وشملت الجولة زيارة منطقة معان التنموية، ومشروع الميناء البري في معان، ومركز حدود الدرة، وميناء العقبة الصناعي، وساحة 4 الجمركية، ومطار الملك الحسين الدولي، إضافة إلى شركة الجسر العربي للملاحة.

وخلال زيارة منطقة معان التنموية، التقى الوزير المدير التنفيذي هاني خطاطبة، واطلع على المشاريع التنموية والاستثمارية والبنية التحتية الداعمة للبيئة الاستثمارية في المنطقة.

كما اطلع على موقع مشروع الميناء البري في معان، حيث جرى التأكيد على أهميته في تطوير منظومة النقل واللوجستيات جنوب المملكة، وربط مراكز الإنتاج بمسارات التجارة الإقليمية، وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص العمل، إلى جانب مواءمته مع مشاريع السكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط.

وفي مركز حدود الدرة، اطلع الوزير على واقع الحركة التشغيلية المتزايدة للشحن والنقل، مؤكداً أهمية رفع كفاءة الإجراءات وتطوير البنية التحتية بما يضمن انسيابية حركة البضائع وتقليل التكدس، في ظل النمو المتسارع في حركة التجارة مع دول الخليج.

وفي ميناء العقبة الصناعي، جرى الاطلاع على عمليات الشحن والتصدير والاستيراد، خصوصاً في قطاعات الفوسفات والبوتاس والصناعات التعدينية، والتأكيد على دور الميناء في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية.

وفي ساحة 4 الجمركية، تم التأكيد على أهمية إزالة العثرات التشغيلية وتسريع وتيرة العمل بما يواكب الزيادة المتسارعة في حركة الشحن ويرفع كفاءة التشغيل والبنية التحتية.

أما في مطار الملك الحسين الدولي، فاطلع الوزير على مشاريع التطوير الجارية التي تشمل تحديث الهوية البصرية وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب متابعة مشروع رادار MLAT الذي تم إنجاز نحو 90% منه، مع استكمال الربط والتكامل بين نظام “اندرا” ونظام THALES MLAT، والذي يخضع حالياً لمرحلة المراقبة والتقييم من قبل المراقبة الجوية، مع توقع إنجازه النهائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما جرى الاطلاع على أعمال الصيانة الجارية لمبنى الأرصاد الجوية وخطط تطويره وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وفي المحطة الأخيرة من الجولة، عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي في مقر شركة الجسر العربي للملاحة، حيث جرى بحث واقع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة وسبل تعزيز كفاءتها وتطويرها.

كما عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، وبحضور المهندس محيي الدين الإمارة ممثلاً عن الجانب العراقي، واللواء جمال إبراهيم ممثلاً عن الجانب المصري، بحضور المجالي والصفدي، حيث جرى بحث تطوير محطة الركاب وتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة النقل الإقليمي.

كما التقى الوزير إدارة الهيئة الأردنية البحرية، حيث جرى بحث الجوانب التنظيمية والتشغيلية لقطاع النقل البحري وسبل رفع كفاءته.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود الحكومية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع مسار رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي، وبما يعزز تنافسية المملكة إقليمياً.