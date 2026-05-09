عمادة شؤون الطلبة في

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، وتأكيدًا على أهمية العمل التشاركي بين عمادة شؤون الطلبة والأندية الطلابية، عقد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة اجتماعًا مع الهيئات الإدارية للأندية الطلابية، بحضور ممثلي كلٌ من: نادي العمل التطوعي، النادي الثقافي الاجتماعي، نادي الحوار، النادي الرياضي، نادي بصمة خير، ونادي سيادة القانون.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور بن طريف على الدور المحوري الذي تؤديه الهيئات الإدارية للأندية الطلابية باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الطلبة وإدارة الجامعة، وعنصرًا أساسيًا في تنشيط الحياة الجامعية وتعزيز منظومة الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة ، وشدد على أهمية العمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية، وتنمية مهارات القيادة لدى الطلبة، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتأهيلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل ، مشيراً إلى أن هذه الهيئات تشكّل منصة مهمة لتمكين الطلبة من خلال إتاحة الفرصة لهم لاكتساب خبرات عملية وتطوير مهاراتهم في مجالات التواصل، والتنظيم، والتخطيط، إلى جانب ترسيخ قيم المبادرة والعمل التطوعي ، وأضاف أن الأندية الطلابية تسهم في دعم رسالة الجامعة من خلال تقديم أنشطة نوعية وهادفة، تعزز من تجربة الطلبة الجامعية وتلبي تطلعاتهم.