خبرني - في إطار رسالتها التعليمية والمجتمعية وحرصها على تعزيز القيم الثقافية والإيمانية لدى طلبتها، واصلت جامعة عمان العربية نهجها في تنظيم الفعاليات النوعية التي تجمع بين المعرفة والإبداع، حيث اختتمت كلية الشريعة سلسلة فعالياتها الرمضانية المتميزة التي شهدت تفاعلاً واسعاً من طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم، إلى جانب الكادر الإداري وأبناء المجتمع المحلي، في أجواء إيمانية عكست روح الشهر الفضيل.

وجاءت الفعاليات الرمضانية حافلة ببرامج متنوعة جمعت بين التلاوة والمعرفة والثقافة والإبداع، حيث أطلقت الكلية في السابع عشر من رمضان مسابقة "أهل الهمة القرآني"، التي استقطبت عدداً كبيراً من المشاركين في سرد القرآن الكريم، حيث تم تكريم (23) طالباً وطالبة ممن أتموا السرد بإتقان، في تأكيد على دور كلية الشريعة في تنشئة جيل يجمع بين التفوق العلمي والقيم الدينية ، كما نظمت الكلية "المسابقة الرمضانية الدينية" بأسلوب علمي تفاعلي من خلال تقديم محاضرات متخصصة تتبعها طرح أسئلة دقيقة، للطلبة والإداريين في الجامعة، وتم تكريم (17) فائزاً تميزوا بدقة التحصيل وسرعة الإجابة ، كما أطلقت كلية الشريعة مسابقة رمضانية ثقافية تضمنت (23) سؤالاً متنوعاً، وانتهت بفوز ثلاثة طلبة حققوا أعلى معايير التقييم، حيث جرى تكريمهم خلال الحفل الختامي ، ولمواكبة التحولات الرقمية وتشجيع الإبداع، أطلقت الكلية مسابقة "أفضل محتوى فيديو رمضاني" (فيديو الدقيقة الواحدة)، والتي هدفت إلى تقديم رسائل هادفة بأسلوب مبتكر، حيث تم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تقديراً لما قدموه من محتوى متميز يجمع بين الإبداع الفني والمضمون القي ّم .