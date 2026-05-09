انتقادات تطارد عمرو دياب وأحمد سعد بسبب هاني شاكر

شنّ عدد من محبي الفنان الراحل هاني شاكر حملة انتقادات واسعة ضد بعض نجوم الغناء، بسبب غيابهم عن حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل، وكان أبرزهم عمرو دياب وأحمد سعد.

وجاءت الانتقادات الموجهة إلى عمرو دياب باعتباره من أبرز النجوم الذين عاصروا هاني شاكر خلال مشواره الفني، حيث رأى الجمهور أن حضوره كان متوقعًا، خاصة مع مكانته الكبيرة على الساحة الغنائية.

في المقابل، تعرض أحمد سعد لانتقادات أشد، بعدما سبق وكشف هاني شاكر في أكثر من لقاء تلفزيوني عن طبيعة العلاقة القوية التي جمعتهما، إلى جانب تعاونهما في أغنية مشتركة حققت نجاحًا واسعًا وقت طرحها.

وكان الوسط الفني قد عاش حالة من الصدمة عقب رحيل هاني شاكر، الذي توفي داخل أحد المستشفيات الكبرى في باريس بعد تدهور حالته الصحية، إثر أزمة حادة في الجهاز التنفسي استدعت دخوله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي. وكشفت تقارير طبية أن الفنان الراحل تعرض لنزيف حاد نتيجة أزمة مزمنة في القولون، استدعت نقله كميات