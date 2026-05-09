*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

روبي تخطف الأنظار بإطلالة «السندريلا» في حفل الربيع

  • 09 أيار 2026
  • 11:47
روبي تخطف الأنظار بإطلالة السندريلا في حفل الربيع

خبرني - أحيت الفنانة روبي حفل الربيع السنوي داخل أحد الأندية، وسط حضور جماهيري ضخم من الأعضاء وأسرهم، الذين توافدوا قبل ساعات من انطلاق السهرة الفنية.

وخطفت روبي الأنظار منذ صعودها إلى المسرح، بعدما ظهرت بفستان وردي منفوش مستوحى من إطلالة «السندريلا» للفنانة الراحلة سعاد حسني، لتستقبلها الجماهير بعاصفة من التصفيق والهتافات.

وقدمت روبي خلال الحفل، الذي استمر قرابة الساعتين، مجموعة من أبرز أغانيها التي شكلت محطات مهمة في مشوارها الفني، من بينها «ليه بيداري كده»، و«إنت عارف ليه»، و«كل ما أقوله آه».

كما أشعلت الأجواء بعدد من أغانيها الحديثة، أبرزها «حتة تانية»، و«نمت ننه»، و«لازقة خفاش»، و«3 ساعات متواصلة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها الغناء والرقص طوال الحفل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
  • 2026-05-10 15:24
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
  • 2026-05-10 11:58
سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية
سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية
  • 2026-05-10 09:43
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
  • 2026-05-10 01:50
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
  • 2026-05-10 00:09
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
  • 2026-05-09 23:45