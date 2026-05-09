روبي تخطف الأنظار بإطلالة «السندريلا» في حفل الربيع

خبرني - أحيت الفنانة روبي حفل الربيع السنوي داخل أحد الأندية، وسط حضور جماهيري ضخم من الأعضاء وأسرهم، الذين توافدوا قبل ساعات من انطلاق السهرة الفنية.

وخطفت روبي الأنظار منذ صعودها إلى المسرح، بعدما ظهرت بفستان وردي منفوش مستوحى من إطلالة «السندريلا» للفنانة الراحلة سعاد حسني، لتستقبلها الجماهير بعاصفة من التصفيق والهتافات.

وقدمت روبي خلال الحفل، الذي استمر قرابة الساعتين، مجموعة من أبرز أغانيها التي شكلت محطات مهمة في مشوارها الفني، من بينها «ليه بيداري كده»، و«إنت عارف ليه»، و«كل ما أقوله آه».

كما أشعلت الأجواء بعدد من أغانيها الحديثة، أبرزها «حتة تانية»، و«نمت ننه»، و«لازقة خفاش»، و«3 ساعات متواصلة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها الغناء والرقص طوال الحفل.