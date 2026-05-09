كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس آسيا 2027

خبرني - تعرف على تفاصيل قرعة كأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية بمشاركة 24 منتخبا.

ستكون المملكة العربية السعودية في نسخة كأس آسيا 2027 هي المستضيف السادس عشر في تاريخ البطولة القارية.

ويأمل الأخضر في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 1996، التي سبقها التتويج في 1984 و1988.

موعد قرعة كأس آسيا 2027

تستضيف منطقة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض السبت 9 مايو/ أيار 2026 قرعة كأس آسيا 2027.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10 بتوقيت أبوظبي.

أين تقام قرعة كأس آسيا 2027؟

سيحتضن قصر سلوى التاريخي، أحد المعالم البارزة في تاريخ المملكة العربية السعودية ومقر الحكم فيها خلال العقود الأربعة الأولى، مراسم القرعة.

القصر الذي يقع في حي الطريف يندرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

يشارك في كأس آسيا 2027، 24 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مستويات بواقع 6 منتخبات في كل تصنيف.

التصنيف الأول ضم المنتخب السعودي صاحب الأرض إلى جانب اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا.

ورغم أن قطر هي حاملة اللقب في آخر نسختين، فإنها حلت في التصنيف الثاني الذي هيمن عليه العرب بوجود عمان وسوريا والإمارات والأردن والعراق.

وجاءت قطر في التصنيف الثاني كون القرعة تعتمد على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يحتل فيه العنابي المركز 55 خلف جميع منتخبات المستوى الأول.

التصنيف الثالث ضم عربياً فلسطين والبحرين إلى جانب الصين وتايلاند وفيتنام وطاجيكستان.

وأخيراً ضم المستوى الرابع الكويت ولبنان أو اليمن بجانب كوريا الشمالية وإندونيسيا وسنغافورة وقيرغيزستان.

كان يفترض إجراء قرعة كأس آسيا 2027 يوم 11 أبريل/ نيسان الفائت قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل الحدث لمدة قاربت الشهر.

وجاء قرار التأجيل بسبب رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حضور كل المسؤولين والأطراف المعنية، وهو الأمر الذي كان صعباً آنذاك بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.