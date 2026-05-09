الاحد: 10 أيار 2026
  • 09 أيار 2026
  • 11:36
صحة غزة 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 جريحا.

وأشارت إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,736 شهيدا، و172,535 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 850 شهيدا، والجرحى إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو
سيلفي جندي إسرائيلي يعيد فتح ملف المفقودين في غزة
 الاحتلال هجّر 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025
بالفيديو .. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على استخراج جثمان يوم دفنه
إسرائيل ستطلق السبت سراح ناشطَي أسطول الصمود تمهيدا لترحيلهما
شر مطلق.. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة
