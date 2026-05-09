«الصحة العالمية»: جميع حالات الإصابة بفيروس هانتا لها صلة بالسفينة السياحية

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا، في تفشي لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية.

وقالت المنظمة إن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الأنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

كانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الابلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في الثاني من مايو/ أيار، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل.

ولا يزال 4 مرضى في المستشفى في جنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، في حين جاءت نتيجة اختبار حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية.

من ناحية أخرى، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع مع المسافرين الأمريكيين على متن السفينة السياحية. وقالت المراكز إنها تخطط لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن السفينة على متن رحلة طبية تابعة للحكومة الأمريكية إلى أوماها في نبراسكا.

ووفقا لشركة أوشن وايد إكسبيديشنز المشغلة للسفينة السياحية، يوجد 17 أمريكيا على متن السفينة.

وغادرت السفينة الرأس الأخضر في السادس من مايو/ أيار، وتبحر إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث من المتوقع أن ينزل الركاب.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض، لكن الخطر على الركاب وطاقم السفينة متوسط.

وذكرت المنظمة أن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة، ربما أثناء السفر في الأرجنتين وشيلي، ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن السفينة.