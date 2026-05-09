مهرجان موسيقي.. 3 حفلات افتتاح لكأس العالم 2026

خبرني - ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم تحويل افتتاح كأس العالم 2026 إلى مهرجان موسيقي من خلال تنظيم 3 حفلات افتتاح موسيقية قابلة للزيادة.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، سيشارك 48 منتخباً في المونديال، تلعب على أرض 3 بلدان هي المكسيك وكندا وأمريكا، في سابقة تاريخية أخرى فيما يخص عدد المنظمين الذي لم يزد من قبل على 2.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها نقلاً عن موقع "ذا أتلتيك" إلى أن الفيفا ينوي تنظيم 3 حفلات افتتاح في البلدان المستضيفة الثلاثة.

وسيحيي المطربون الكنديون مايكل بوبليه، وألانيس موريسيت، وأليسيا كارا، حفل افتتاح مباراة كندا الأولى في دور المجموعات ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو/ حزيران في تورنتو.

وستلعب أمريكا في اليوم ذاته ضد باراغواي على ملعب "سوفي" بالقرب من لوس أنجلوس، حيث تتصدر كاتي بيري قائمة المشاركين في الحفل الذي سيقام قبل المباراة مع مطرب الراب فيوتشر والدي جيه سانجوي، إلى جانب المطربة الباراغوايانية ماريلينا بوغادو، بجانب ليزا نجمة فريق بلاك بينك.

أما ثالث احتفال والذي يقام يوم 11 يونيو، قبل أول مباراة في المونديال بشكل عام والتي تقام بالمكسيك، فستقوده فرقة الروك المكسيكية "مانا" التي حصدت عدة جوائز "غرامي"، ونجم البوب أليخاندرو فرنانديز، والمطربة بليندا.

كما ستشارك نجمة جنوب أفريقيا تايلا في الاحتفالات التي ترتبط بمواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم 11 يونيو، في ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي.

علماً بأن أمريكا تستعد في 4 يوليو/ تموز للاحتفال بالذكرى الـ250 لعيد الاستقلال، وهو ما قد يؤدي إلى إقامة مزيد من الحفلات.

ومن المحتمل بقوة إقامة حفلات على هامش المباريات التي ستلعب في 4 يوليو في هيوستن وفيلادلفيا.

وتقام يوم 4 يوليو مباراتان في دور الستة عشر، واحدة في هيوستن والأخرى في فيلادلفيا.