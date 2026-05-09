حملات متطورة.. تحذير في مصر من عمليات احتيال مصرفية

خبرني - حذر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، عملاء القطاع المصرفي من تصاعد محاولات النصب الإلكتروني، مؤكداً أن أموال المودعين في أمان طالما ظلت بياناتهم سرية.

وأوضح المسؤول الاقتصادي في بيان له مساء أمس الجمعة أن المصرف لن يطلب الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات أو رموز التحقق (OTP) عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال.



كما نبه الإتربي إلى ضرورة تجاهل الاتصالات التي تدعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية لتحديث البيانات، أو تطلب تحويلات مالية بحجة ضمان استمرار خدمات "انستاباي" والتطبيقات البنكية.

حملات احتيال متطورة

وفي سياق متصل، نبه الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب، في وقت سابق، من انتشار حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة الحسابات. ودعا عبر حسابه في "فيسبوك" إلى الحذر من الصفحات والإعلانات المزيفة، مطالباً العملاء بالتواصل الفوري مع البنك عند تلقي طلبات للبيانات الشخصية.

كما شدد على أن المصرف لا يطلب بيانات عبر وسائل التواصل، ولا يتحمل مسؤولية الاحتيال الناتج عن إفشاء العميل لبياناته. وتأتي هذه التحذيرات مع تزايد عمليات التصيد الاحتيالي في مصر مؤخراً.

يذكر أن العديد من أساليب الاحتيال كانت انتشرت مؤخراً في مصر وغيرها من الدول العربية وحول العالم، لا سيما في ظل تطور الأدوات التقنيات والذكاء الاصطناعي.