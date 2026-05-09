توني كروس يضرب ريال مدريد من قناة باريس

خبرني - وجه الألماني توني كروس، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني السابق، رسالة توبيخ إلى الملكي عبر الإشارة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشهدت الفترة الأخيرة خلافات عديدة بين لاعبي ريال مدريد، حيث وصل الأمر لحدوث اشتباك بين الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني لاعبي وسط الفريق.

وفي الإطار ذاته، يعاب على أكثر من لاعب وتحديداً الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور عدم القيام بالأدوار الدفاعية المنوطة بهم.

وفي المقابل، يقدم باريس سان جيرمان موسماً مميزاً في سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ونجح مؤخراً في التأهل للنهائي عبر إقصاء بايرن ميونخ الألماني بفوز إجمالي 6-5.

وشهدت المباراة الأخيرة أمام البافاري قيام المدرب لويس إنريكي بإخراج عثمان ديمبيلي صاحب 3 أهداف في المواجهتين منها هدف الإياب، في الدقيقة 65، ورغم ذلك لم يتذمر اللاعب على عكس ما يحدث في مدريد.



ومن جانبه علق كروس على أخلاقيات ديمبيلي مع مدربه عقب الاستبدال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً: "أخرج لويس إنريكي عثمان ديمبيلي، أفضل لاعبيه، في الدقيقة 65 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يعترض أحد.".

وأسهب: "خرج ديمبيلي من الملعب، وصافح مدربه، وجلس على مقاعد البدلاء يشجع زملاءه. لكن هناك أمثلة أخرى تُخالف هذا الرأي".

وأكمل نجم بايرن ميونخ السابق إشادته بعثمان الذي سبق له مواجهته في الكلاسيكو ما بين 2017 و2023: "انظر إلى ديمبيلي، وكيف كان يصرخ في زملائه من على مقاعد البدلاء لحثهم على مواصلة القتال.".

واختتم: "هذا ليس ما يفعله 90% من اللاعبين وأقصد هنا الذين يرون أنفسهم نجوماً، يبدأون بالتصرف بشكل سيئ على أرض الملعب، ثم يجلسون على مقاعد البدلاء متذمرين".