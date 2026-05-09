نحو بلديات تنموية: حين تنتقل الإدارة المحلية في الأردن من الخدمة إلى صناعة المستقبل

لم يعد الدور التقليدي للبلديات، القائم على تقديم الخدمات الأساسية وإدارة الشؤون اليومية، كافيًا لمواجهة التحديات المركبة التي تعيشها المدن والمجتمعات المحلية في الأردن. فالتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، وضغوط البطالة، والتحولات البيئية، وتنامي تطلعات المواطنين، جميعها تفرض إعادة تعريف جوهر العمل البلدي، بحيث ينتقل من كونه ذراعًا تنفيذية محدودة الصلاحيات إلى فاعل تنموي محوري في مشروع الدولة الحديثة. إن البلديات، بما تمتلكه من قرب جغرافي وإنساني من المواطن، قادرة على أن تكون مختبرًا حيًا للتنمية المستدامة، إذا ما أُعيد بناء دورها ضمن رؤية استراتيجية واضحة وإرادة إصلاحية جادة.

تكمن الإشكالية الجوهرية في أن البلديات الأردنية ظلت لعقود محكومة بمنطق الخدمة لا بمنطق التنمية، ومقيدة بضعف الاستقلال المالي والإداري، وتداخل الصلاحيات مع المركز، وغياب نماذج مبتكرة في التخطيط والإدارة. وقد انعكس ذلك في محدودية قدرتها على استثمار مواردها المحلية، وضعف مشاركتها في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتراجع ثقة المواطن بجدوى العمل البلدي بوصفه أداة تغيير حقيقية. من هنا تبرز الحاجة إلى تحول نوعي، لا تجميلي، يعيد للبلدية دورها كقائدة للتنمية المحلية لا مجرد منفذة للتعليمات.

هذا التحول المنشود يقوم، في جوهره، على ثلاث ركائز مترابطة تشكل معًا ملامح البلدية التنموية الحديثة. أولها التحول الرقمي، بوصفه مدخلًا لإعادة هيكلة الأداء البلدي وتعزيز الكفاءة والشفافية. فالرقمنة لا تعني فقط أتمتة الخدمات، بل بناء منظومة حوكمة رقمية متكاملة، تتيح اتخاذ القرار بناءً على البيانات، وتربط البلديات ببقية مؤسسات الدولة، وتفتح قنوات تفاعلية مع المواطنين، بما يعزز الثقة ويحد من الهدر والبيروقراطية. أما الركيزة الثانية فتتمثل في المشاركة المجتمعية الحقيقية، التي تنقل المواطن من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في صنع القرار المحلي، من خلال تفعيل لجان الأحياء، والمجالس المحلية، والموازنات التشاركية، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع المدني والقطاع التطوعي، بما يعمق الديمقراطية المحلية ويجعل التنمية نابعة من احتياجات الناس لا مفروضة عليهم.

وتتجسد الركيزة الثالثة في تبني نهج التنمية الشاملة الخضراء، التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة المجالية. فالبلديات قادرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الأخضر، عبر مشاريع النقل المستدام، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والتوسع في المساحات الخضراء والمشاريع البيئية المولدة للدخل. كما أن ربط الخطط البلدية بأهداف التنمية المستدامة يضمن انسجام الجهد المحلي مع الالتزامات الوطنية والدولية، ويحول البلدية إلى منصة لتحقيق تنمية ذكية ومستدامة في آن واحد.

غير أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن أن تتحقق في فراغ. فهي تتطلب بيئة سياسية وتشريعية داعمة، تعيد النظر في قوانين البلديات والإدارة المحلية، وتمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع ومسؤوليات أوضح، ضمن إطار من المساءلة والحوكمة الرشيدة. كما تتطلب تمكينًا مؤسسيًا حقيقيًا، عبر بناء قدرات الكوادر البلدية إداريًا وتقنيًا، وتوفير أدوات التخطيط الاستراتيجي، وإيجاد مصادر تمويل مبتكرة، من خلال صناديق تنموية وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص. والأهم من ذلك، تبني نموذج حوكمة متعددة المستويات، يقوم على تفويض الصلاحيات لا احتكارها، وعلى الشراكة لا الوصاية، بما يحقق توازنًا صحيًا بين المركز والمحليات.

إن مستقبل البلديات الأردنية لا يُقاس بعدد الطرق المعبدة أو الأرصفة المنفذة فحسب، بل بقدرتها على خلق فرص عمل، وتحقيق العدالة المكانية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وبناء مدن أكثر استدامة وإنسانية. فالبلدية التنموية ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة وطنية في مرحلة تتطلب تعظيم كل الموارد، وعلى رأسها المورد المحلي. ومن هنا، فإن وضع البلديات في قلب المشروع الوطني للتحديث والإصلاح ليس خيارًا مؤجلًا، بل استحقاقًا راهنًا، يحدد ملامح العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويصنع الفارق بين إدارة محلية تقليدية، وتنمية محلية قادرة على صناعة المستقبل بثقة وكفاءة وابتكار و اقتدار .