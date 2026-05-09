طير من طيور الجنة.. كلمات أب أردني بعد وفاة طفلته جوري تهز مواقع التواصل

خبرني - خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكلمات المؤثرة التي كتبها الشاب أسامة الفحماوي، ناعياً ابنته الصغيرة “جوري”، التي توفيت إثر وعكة صحية مفاجئة، وفق مقربين من العائلة.

وكتب الأب المكلوم عبر حسابه على فيسبوك كلمات وداع مؤلمة عبّر فيها عن حجم الفاجعة التي ألمّت به، قائلاً: “اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بقضاء الله وقدره، توفيت ابنتي وقطعة من قلبي، التي اختارها الله لتكون طيراً من طيور جنته”.

وأضاف الأب بكلمات يملؤها الصبر والإيمان: “راضون بقضاء الله، صابرون محتسبون، نؤمن أن ما أخذه الله فهو له، وما أبقاه فهو بفضله، وأن الاختيار اختياره، والحكمة حكمته”.

وأثارت كلمات الأب تفاعلاً واسعاً وحالة تعاطف كبيرة بين المتابعين، الذين عبّروا عن حزنهم ودعواتهم بأن يلهم الله ذوي الطفلة الصبر والسلوان.

وتوفيت الطفلة جوري عن عمر يناهز خمسة أعوام، فيما سيُشيّع جثمانها الطاهر يوم السبت الموافق 9/5/2026، بعد صلاة الظهر من مسجد حمزة الكبير في الرصيفة.

