هو مثل القرد لا يقع .. ياسمين عز تثير غضب جمهور الزمالك مجددا (فيديو)

خبرني - فجرت الإعلامية المصرية ياسمين عز غضب جماهير نادي الزمالك مجددا، بعد تحدثها بسخرية عن لاعبي الفريق، قبيل المباراة الهامة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك خارج أرضه مساء السبت، أمام اتحاد العاصمة بملعب 5 يوليو في مباراة صعبة للفريق الأبيض.

وخلال ظهورها مساء الجمعة على شاشة "إم بي سي مصر"، أثارت ياسمين عز غضب الجماهير البيضاء، بالحديث بشكل ساخر عن لاعبي الفريق خاصة النجم البرازيلي خوان بيزيرا.

وقالت: "الزمالك يسير مثل القطر القشاش، ويمتلك حظا كبيرا أتمنى أن أحصل على نصفه".

وأضافت: "لاعبو الفريق لم يتعرضوا لإصابات قوية خلال مشوارهم، قائلة: مفيش حد وقع ولا اتمزق ولا جاله رباط صليبي.. صحتهم غريبة جدا وكأنهم شاربين شوربة أسد".

وتحدثت عن النجم البرازيلي خوان بيزيرا قائلة: "اسمه بيزيرا أو بذرة أو بصارة، بيرقص أي حد، ده لو شغال مع رضا البحراوي مش هيعمل كده".

وواصلت: "هذا اللاعب لا يقع ولا ينكسر ولا يصاب بالرباط الصليبي، مثل القرد تحدفه على رأسه يقف لك على قدمه" مستغربة بذلك عدم إصابة لاعبي الزمالك وتمتعهم بصحة جيدة، وهو التصريح الذي فجر غضب جماهير الزمالك، والتي انتقدتها بشدة على منصات التواصل.



وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق في شهر أبريل الماضي، أن وقعت أزمة بين نادي الزمالك والإعلامية ياسمين عز، حيث قدم مجلس الإدارة شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضدها، إثر تصريحات اعتبرها النادي الأبيض "سخرية" من الفريق وجماهيره.وعلّقت ياسمين عز على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية، وقالت إنها لا تصدق هذا الأمر، لأن الفريق معتاد على الخروج من دور الـ64، وإنها لا تصدق أن الفريق مستمر في صحوته الإفريقية، والأهلي ودع دوري

الأبطال.

وعلى الفور أرسلت ياسمين خطاب اعتذار لنادي الزمالك، وكررت اعتذارها على الهواء مباشرة، ليقرر مجلس الإدارة سحب الشكوى.