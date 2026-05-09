مصر.. تحذير رسمي من عمليات احتيال بنكي واسعة

خبرني - حذر مسؤول مصرفي مصري كبير من محاولات احتيال واسعة على عملاء البنوك، موجها نصائح لتفادي الوقوع ضحية للصوص الحسابات.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، إن البنك لن يطلب نهائيا من أي عميل تحت أي ظرف الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق OTP، سواء عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى.

وشدد الإتربي، على عدم الاستجابة لأية اتصالات تدعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية أو مصرفية، أو تدعى تحديث البيانات أو تزعم ضرورة مشاركة البيانات أو تنفيذ تحويلات بحٌجة عدم توقف خدمات الانستاباي أو الموبايل البنكي أو أية خدمات أخرى.

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب، تحذيرا لعملاء البنك والمصريين عامة، محذرا من انتشار حملات احتيال إلكتروني متطورة تستهدف سرقة البيانات البنكية.

وقال عز العرب في التحذير الذي نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "مع انتشار حملات سرقة البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، نذكركم بضرورة الحذر الشديد من الصفحات والإعلانات والرسائل المزيفة التي تعرض جوائز وهمية، وتجنب الضغط على أي روابط تدعي انتماءها للبنك".

وأضاف: "في حال تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب بياناتكم الشخصية أو رمز التحقق (OTP)، يرجى التواصل فورا معنا"، مؤكدا أن "البنك التجاري الدولي لا يطلب أي بيانات من العملاء عبر أي وسيلة تواصل، ولا يتحمل مسؤولية أي عمليات احتيال تنتج عن إفشاء العميل لبياناته الشخصية".

وتأتي هذا التحذيرات في ظل تزايد ملحوظ لعمليات التصيد الاحتيالي في مصر خلال الفترة الأخيرة.