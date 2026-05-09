الاحد: 10 أيار 2026
السعودي على البليهي يعلق على تصرفه أثناء مباراة النصر

  • 09 أيار 2026
  • 09:40
خبرني - أصدر لاعب نادي الشباب السعودي علي البليهي يوم الجمعة، بيانا اعتذر فيه بسبب تصرفه أثناء مباراته أمام مضيفه النصر التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري "روشن" للمحترفين.
 وسجل البليهي الهدف الثاني لفريقه في مرمى النصر (2-4) وخلال احتفاله بهدفه، أخرج من جواربه واقي الساقين الذي كان يحمل صورته بشعار ناديه السابق الهلال، مما أثار غضب جماهير الشباب.
وقال علي البليهي عبر حسابه على منصة "X": "جماهير الشباب الغالية، أقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية ولسعادة رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز المالك عما بدر مني أثناء احتفالي بتسجيل الهدف".
وأضاف: "التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة أو التقليل من الشباب الذي أعتز وأتشرف به، وأحمل بداخلي الكثير من التقدير والاعتزاز للشبابيين، أكرر اعتذاري مجدداً وحقكم علي".

