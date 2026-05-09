ريال مدريد يستنجد بـ(السبيشال وان)

خبرني - بدأ ريال مدريد بمحادثات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق، في تجربة ثانية بعد مغادرته عام 2013، وسط فوضى كبيرة تحيط بالنادي الذي سينهي موسمه الثاني تواليا دون ألقاب.

ويعد مورينيو المرشح المفضل لرئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز لخلافة المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، الذي تم تصعيده من الفريق الرديف للنادي في يناير 2026.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات بأن: "ريال مدريد بدأ في تفعيل "عملية جوزيه مورينيو"، حيث تجري الاتصالات المباشرة حاليا".

وأضاف: "يرغب بنفيكا في استمرار "مورينيو" بأي ثمن، إلا أنه يدرك المحادثات الجارية مع ريال مدريد؛ فالأمر يتوقف الآن على النادي الملكي".

وأشار رومانو إلى أن: "القرار بيد فلورنتينو بيريز، فهو من سيحسم ما إذا كان مورينيو سيعود أم لا".

وتجري المحادثات حاليا مع الوكيل جورجي مينديز الذي يعمل نيابة عن مورينيو، إذ تم تحديد الموقف الأولي للمدرب البالغ من العمر 63 عاما، بينما يدرس بيريز قراره.

أي اتفاق بين الطرفين سيتطلب دفع رسوم فسخ عقده مع بنفيكا في حدود 3 ملايين يورو إذ يمتد عقد مورينيو مع النادي البرتغالي حتى يونيو 2027، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل في غضون 10 أيام من نهاية موسم الفريق البرتغالي إذا تم دفع هذا المبلغ.

ووفقا للأثليتك فالقرار القادم بشأن من سيصبح مدرب مدريد يقوده فلورنتينو بيريز، وهو عكس ما حدث في تعيين تشابي ألونسو إذ كانت عملية قادها المدير العام لمدريد خوسيه أنخيل سانشيز.

وفاز مورينيو بثلاثة ألقاب في فترته السابقة التي استمرت 3 سنوات في مدريد، وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإسباني 2011-2012 من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في عدد النقاط، إلى جانب انتصارات في كأس ملك إسبانيا (2011) وكأس السوبر الإسباني (2013).

كما وضع ريال مدريد قائمة بمرشحين آخرين، بمن فيهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي حاليا، بينما يحظى الألماني يورغن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول، ومدرب ميلان الحالي الإيطالي ماسيميليانو أليغري بالإعجاب أيضا، كما تم ذكر مدرب المنتخب الفرنس ديدييه ديشان داخليا كخيار محتمل.