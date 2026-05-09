مرشح للرئاسة الفرنسية: إسرائيل الأخطر في العالم

  • 09 أيار 2026
  • 09:25
خبرني - وصف المرشح للرئاسة الفرنسية السياسي جان لوك ميلانشون إسرائيل بأنها "أخطر دولة في المنطقة اليوم"، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بأنها الطرف الذي "يشعل الحروب" ويهاجم دول الجوار.
وقال ميلانشون في حوار مع "إل سي إي" الفرنسية إن إسرائيل "هي من تدفع نحو التصعيد العسكري في الإقليم"، مضيفا أنها "تنفذ ما وصفه بجرائم إبادة"، مع تأكيده أن حديثه يستهدف الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وفي سياق متصل، نقل ميلانشون رواية عن محادثة أجراها مع مسؤول عسكري أممي، حيث سأله عن موقف قوات الأمم المتحدة في حال دخول إسرائيل إلى لبنان، ليأتي الرد وفق قوله بأن "الأوامر تقضي بالانسحاب".

وانتقد ميلانشون هذا الموقف بشدة، معتبرا أن انسحاب قوات حفظ السلام يتعارض مع جوهر مهمتها، قائلا إن دورها يجب أن يكون الفصل بين الأطراف لا الانسحاب من مناطق الاشتباك، مضيفا أن فرنسا لا تتسامح مع الاعتداء على جنودها وترد عليه.

 

دلافين إيران تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
