مصر.. مطاردة درامية بمطار القاهرة تنتهي بضبط راكب عربي

خبرني - أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب يحمل جنسية عربية، من تهريب كمية ضخمة من المخدرات أخفاها داخل عبوات بلاستيكية بغرض التمويه.

وكان الراكب العربي قادما على متن رحلة جوية من بروكسل، وأخفى بعض المواد المخدرة داخل حقيبة يدوية "كروس" كان يرتديها أسفل ملابسه "الجاكيت" الذي بدا منتفخا، فطلب منه رجال الجمارك وضع الحقيبة للتفتيش لكنه بدلا من ذلك فر هاربا خارج صالة الركاب.

ولاحق رجال الجمارك الراكب، وتمكنوا من اللحاق به وضبطه بمساعدة بعض العاملين في المطار، فأخرج لفافة من الحقيبة الصغيرة وحاول إلقاءها بعيدا؛ لكن أحد مأموري الضبط الجمركي تلقفها، وعادوا بالراكب وما بحوزته لصالة الجمرك.

وبتفتيش الحقيبة، ضُبط بداخلها 1664 قرصا ملونا لمخدر اكستازي بوزن 665 جراما، وكمية من أجزاء الأقراص لنفس المخدر تزن 165 جراما.

وبتفتيش الراكب ذاتيا، ضُبطت معه 4 زجاجات بلاستيكية بها سائل ملون يشتبه أن بها نفس المخدر سائلا، بوزن 2 كيلو و 404 جرامات.



وحُرر محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.