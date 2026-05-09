إدانة جدة أمريكية بقتل حفيدتها بعد إجبارها على جرعة موت كحولية

خبرني - أفادت صحيفة "ديلي ستار" في 4 مايو الجاري أن جدة تبلغ من العمر 57 عاما في ولاية لويزيانا الأمريكية قتلت حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات بعد أن أجبرتها على شرب الويسكي كعقاب.

ووقعت المأساة في أبريل 2022 بمدينة باتون روج. ووفقا للائحة الاتهام، فإن الطفلة الصغيرة (تشاينا ريكورد) تناولت رشفة من زجاجة خمر وجدتها في المطبخ. فغضبت جدة الطفلة (روكسانا ريكورد) بشدة، فأجبرتها على البقاء راكعة على ركبتيها، وكعقاب لها، ثم أجبرتها على شرب ما تبقى من الويسكي من زجاجة سعة 750 ملليلتراً أمام أعين والدتها (كاديا ريكورد).

وشهدت والدة الطفلة، البالغة من العمر 27 عاما ما يجري ولم تتدخل.



وعثر فريق الإسعاف على الطفلة فاقدة للوعي في المنزل. وأظهرت الفحوصات لاحقاً أن مستوى الكحول في دمها كان أعلى بثماني مرات من الحد المسموح به للسائق البالغ.

وفقا للمدعية العامة (دانا كامينغز)، فإن الجدة كانت تعامل حفيدتها بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين، وواصلت ببساطة حياتها الطبيعية في حين كانت حفيدتها تموت".

وأصر محامي الجدة على أن وفاة الطفلة كانت حادثة مأساوية غير مقصودة، وأن ريكورد حاولت إنعاش الطفلة. ووُجّهت للمرأة أولا تهمة القتل، لكن هيئة المحلفين أدانتها بتهمة القتل غير العمد.

كما وُجّهت تهمة القتل للأم أيضا، ومن المقرر أن تقام محاكمتها لاحقا.