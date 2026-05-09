*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • إدانة جدة أمريكية بقتل حفيدتها بعد إجبارها على جرعة موت كحولية

إدانة جدة أمريكية بقتل حفيدتها بعد إجبارها على جرعة موت كحولية

  • 09 أيار 2026
  • 09:18
إدانة جدة أمريكية بقتل حفيدتها بعد إجبارها على جرعة موت كحولية

خبرني - أفادت صحيفة "ديلي ستار" في 4 مايو الجاري أن جدة تبلغ من العمر 57 عاما في ولاية لويزيانا الأمريكية قتلت حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات بعد أن أجبرتها على شرب الويسكي كعقاب.

ووقعت المأساة في أبريل 2022 بمدينة باتون روج. ووفقا للائحة الاتهام، فإن الطفلة الصغيرة (تشاينا ريكورد) تناولت رشفة من زجاجة خمر وجدتها في المطبخ. فغضبت جدة الطفلة (روكسانا ريكورد) بشدة، فأجبرتها على البقاء راكعة على ركبتيها، وكعقاب لها، ثم أجبرتها على شرب ما تبقى من الويسكي من زجاجة سعة 750 ملليلتراً أمام أعين والدتها (كاديا ريكورد).

وشهدت والدة الطفلة، البالغة من العمر 27 عاما ما يجري ولم تتدخل.


وعثر فريق الإسعاف على الطفلة فاقدة للوعي في المنزل. وأظهرت الفحوصات لاحقاً أن مستوى الكحول في دمها كان أعلى بثماني مرات من الحد المسموح به للسائق البالغ.

وفقا للمدعية العامة (دانا كامينغز)، فإن الجدة كانت تعامل حفيدتها بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين، وواصلت ببساطة حياتها الطبيعية في حين كانت حفيدتها تموت".

وأصر محامي الجدة على أن وفاة الطفلة كانت حادثة مأساوية غير مقصودة، وأن ريكورد حاولت إنعاش الطفلة. ووُجّهت للمرأة أولا تهمة القتل، لكن هيئة المحلفين أدانتها بتهمة القتل غير العمد.

كما وُجّهت تهمة القتل للأم أيضا، ومن المقرر أن تقام محاكمتها لاحقا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شيطان في هيئة أب.. تشييع ضحايا جريمة مروعة هزت الولايات المتحدة
شيطان في هيئة أب.. تشييع ضحايا جريمة مروعة هزت الولايات المتحدة
  • 2026-05-10 11:25
إندونيسيا..اعتقال 321 أجنبيا في عملية لمكافحة القمار عبر الإنترنت
إندونيسيا..اعتقال 321 أجنبيا في عملية لمكافحة القمار عبر الإنترنت
  • 2026-05-10 11:02
كيف تحول ChatGPT إلى شاهد إثبات في جرائم القتل؟
كيف تحول ChatGPT إلى شاهد إثبات في جرائم القتل؟
  • 2026-05-10 03:33
القبض على رجل أعمال مصري هارب من 700 سنة سجن
القبض على رجل أعمال مصري هارب من 700 سنة سجن
  • 2026-05-10 03:29
لحظات رعب بمطار دنفر.. طائرة تصطدم بشخص وتشتعل محركاتها
لحظات رعب بمطار دنفر.. طائرة تصطدم بشخص وتشتعل محركاتها
  • 2026-05-10 03:16
دراسة حديثة.. عدد السكان تجاوز قدرة الأرض على استيعابهم
دراسة حديثة.. عدد السكان تجاوز قدرة الأرض على استيعابهم
  • 2026-05-10 02:38