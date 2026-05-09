تسوية مفاجئة تنهي محاكمة نجم أمريكي متهم بالتسبب بكسر ساق عارضة

خبرني - انتهت محاكمة نجم فريق "ميامي دولفينز" لكرة القدم الأمريكية السابق تايريك هيل بشكل مفاجئ يوم الجمعة عندما توصل إلى تسوية غير متوقعة مع عارضة محتوى قاضته بسبب إصابة في ساقها.

وذكرت قناة "NBC6" أن هيل – وهو نجم بارز وحر حاليا – عقد صفقة مع صوفي هول، العارضة على منصة "أونلي فانز" المشهورة بالمحتوى الإباحي، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بعد أن زعمت أنه كسر ساقها بـ "قوة ساحقة" أثناء تدربهما على كرة القدم في حديقة منزله الخلفية قبل ثلاث سنوات.

وبعد اختيار هيئة المحلفين يوم الأربعاء في مقاطعة بروارد، استمع المحلفون إلى البيانات الافتتاحية من محامي هول وهيل، بل واستمعوا أيضا إلى شهادة عارضة "أونلي فانز" في قاعة المحكمة بمدينة فورت لودرديل.

لكن المحاكمة – التي كان من المقرر أن تستمر سبعة أيام – اختصرت بشكل غير متوقع بعد ظهر يوم الجمعة عندما أُعلن أن هول وافقت على إسقاط الدعوى. وذكرت "NBC6" أن هيل قال أثناء خروجه من المحكمة: "أنا ذاهب إلى ديزني وورلد".

وزعمت هول، التي يبلغ طولها 6 أقدام وبوصة واحدة ووزنها 250 رطلا، أن هيل، الذي يبلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات ووزنه 191 رطلا، شعر "بالإهانة" عندما أسقطته أرضا خلال درس كرة القدم أمام أصدقاء هيل وعائلته في قصره في "ساوث ويست رانشز" بولاية فلوريدا، في 28 يونيو 2023.

وزعم فريقها القانوني أن المخضرم في دوري كرة القدم الأمريكية البالغ من العمر 32 عاما غضب حينها ودفعها للخلف بعدوانية، مما أدى إلى كسر ساقها وإجبارها على الخضوع لعملية جراحية ترميمية وعلاج طبيعي.

وادعى محامو هيل خلال الافتتاحية أن هول تعثرت في الواقع بكلب، مما تسبب في الكسر. وقال محاموه إنها كانت تعرف مخاطر ممارسة رياضة تعتمد على الاحتكاك الجسدي على أي حال.

كما أوضح محامو هيل أن هول — الشخصية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي والبالغة من العمر 36 عاماً ولديها 2.3 مليون متابع على إنستغرام — بقيت في منزل هيل لقضاء أيام من الممارسات الجنسية قبل أن تطلب العلاج أخيرا.



التقت هول بهيل بعد تسجيل ابنها في معسكر هيل لكرة القدم، وتبادل الاثنان الرسائل يومياً حتى إصابتها. وخلال شهادة أدلت بها أمام محامي هول في ديسمبر 2024، اعترف هيل بأنه أراد ممارسة الجنس مع هول "لأنها طويلة... ربما كنوع من الهوس"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

واعترفت هول بحقيقة أنها قضت أياما في ممارسة الجنس مع هيل في سريره بعد الحادث "لأنني أردت الراحة، وشعرت بضعف شديد في تلك اللحظة. كنت مصابة"، حسب تصريحاتها في محضر الشهادة.



كما بدت وكأنها تتراجع عن ادعاءاتها الخاصة عندما لمحت إلى أن هيل لم يكن يقصد إيذاءها. وقالت في ذلك الوقت: "ليست هذه هي الكلمات التي استخدمتها. قلت إنني أُصبت أثناء اللعب. قلت فقط إنني كنت أحاول حراسته (الدفاع أمامه) وهكذا تعرضت للأذى".

وكانت هول تطالب بتعويض قدره 50 ألف دولار على الأقل بموجب دعاوى الضرب والاعتداء والإهمال.