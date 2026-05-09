مسدس ماء يشعل إنذاراً أمنياً كاذباً ويغلق مدرسة في مانشستر لساعات

خبرني - تسبب "مسدس ماء" في إثارة حالة من الذعر الأمني داخل إحدى مدارس مدينة مانشستر البريطانية، بعدما تحول لهو طفلين بسلاح ألعاب إلى إنذار بوجود هجوم مسلح، مما أجبر السلطات على إغلاق المدرسة بالكامل واحتماء الطلاب تحت طاولاتهم لساعات خوفاً من الرصاص.

وهرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ بوجود طفل يحمل سلاحاً نارياً، لتكتشف أن الواقعة بدأت بقيام طفل بإطلاق كرات مائية تجاه زميله.

وأكدت التقارير الميدانية أن التداخل بين البلاغات الخاطئة وعبث الصغار أدى إلى استدعاء تعزيزات أمنية مكثفة وتطويق الحرم المدرسي، في مشهد حبس أنفاس أولياء الأمور الذين انتظروا طويلاً أمام الأبواب للاطمئنان على أبنائهم.



وبحسب صحيفة "مترو"، أعلنت إدارة المدرسة لاحقاً أن الموقف تم حله بسلام دون وقوع أي إصابات، ووصفت البلاغ الأولي بأنه كان "خديعة" من مصدر خارجي أثارت قلقاً غير مبرراً.

وسعت الإدارة عبر بياناتها الرسمية إلى طمأنة الجمهور بأن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول وقوع هجوم حقيقي لم يكن دقيقاً، وأن الإجراءات الصارمة التي اتُخذت كانت بدافع الاحتراز وحماية الطلاب فقط.