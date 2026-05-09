مكيّفات الشوارع الطبيعية.. كيف تُنقذ أشجار الشعلة المدن من جحيم الصيف؟

خبرني - في الوقت الذي يفرّ فيه الجميع من حرارة الصيف وتلفظ الشوارع أنفاسها تحت وطأة الشمس الحارقة، لا تكتفي "شجرة الشعلة" أو "البونسيانا" بإبهار العيون بأزهارها الملوّنة، بل تمثل بنية تحتية حيوية ومحطات تبريد طبيعية تواجه ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويحدث ذلك بسبب نجاح مظلتها الواسعة في تحويل الأرصفة الملتهبة إلى واحات ظليلة، متفوقة بذلك على الحلول الهندسية التقليدية في خفض حرارة الشوارع المزدحمة وتقديم نموذج مستدام ومجاني لمكافحة التغير المناخي في قلب البيئات الحضرية.



من مدغشقر إلى العالم

​لم تكن هذه الشجرة، المعروفة علمياً باسم (Delonix regia)، مجرد زينة عابرة، بل تمثل رحلة تاريخية انطلقت من غابات مدغشقر الاستوائية لتغزو حدائق وشوارع العالم؛ فبارتفاع يصل إلى 12 متراً، وبأغصان تمتد أفقياً لتشكّل قبة حمراء ضخمة، أصبحت شجرة الشعلة رمزاً للمقاومة والجمال؛ فهي تزدهر في الظروف القاحلة التي تخفق فيها النباتات الأخرى، مستمدةً قوتها من قدرة عجيبة على التكيف مع أشعة الشمس المباشرة والتربة الجافة.

​ ولا تُزهر أشجار "الشعلة" بشكل عشوائي، بل تتبع نظاماً بيولوجياً دقيقاً مرتبطاً بدرجات الحرارة ومعدلات الرطوبة؛ ففي المناطق المدارية والاستوائية حيث الحرارة مرتفعة طوال العام، تبدأ الشجرة إطلاق زهورها الزاهية مبكراً مع بدايات الربيع، بينما في الدول ذات الشتاء الطويل، فإن الشجرة تنتظر وصول الحرارة إلى معدلات الذروة الصيفية لتزهر من جديد.

هذا التفاوت في مواعيد الإزهار يعكس مرونة مذهلة، حيث تستطيع الشجرة تعديل دورتها الحياتية بناءً على تقلبات المناخ لتضمن بقاءها واستمرار نمو زهورها في أفضل الظروف الممكنة.

محركات التبريد البيولوجي.. كيف تعمل؟

​تتميز هذه الشجرة بتركيبة فريدة تجعلها الأكفأ في خفض الحرارة؛ فمظلتها التي قد يمتد قطرها لأكثر من 15 متراً تعمل كحاجز فيزيائي يمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأسفلت والجدران. وبحسب خبراء البيئة، فإن الأرصفة الواقعة تحت ظل هذه الشجرة تكون أبرد بمعدل 5 إلى 10 درجات مئوية مقارنة بالمساحات المكشوفة.

​ولا يتوقف الأمر عند الظل، بل يمتد إلى عملية "النتح"، حيث تطلق الشجرة بخار الماء من أوراقها الريشية الدقيقة التي تشبه أوراق السرخس، مما يؤدي إلى تبريد الهواء المحيط بها بشكل فعال، وكأنها مرطبات جو طبيعية تعمل بالطاقة الشمسية، مما يمنح المارة شعوراً بـ "الهالة الحيوية" والراحة النفسية وسط ضجيج المدن.



حقائق وأرقام علمية

تؤكد الدراسات البيئية أن دمج أشجار الشعلة في التخطيط العمراني ليس مجرد رفاهية جمالية، بل ضرورة اقتصادية وصحية، وذلك لعدة أسباب:

- خفض استهلاك الطاقة: وجود أشجار تظليل حول المباني يقلل من الحاجة لاستخدام المكيفات الكهربائية بنسبة تصل إلى 15%.

- امتصاص الكربون: تستطيع الشجرة الواحدة امتصاص ما يصل إلى 22 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يساهم في تنقية هواء المدن الملوث.

- العمر الافتراضي: تعيش الشجرة ما بين 40 إلى 60 عاماً، مما يجعلها استثماراً طويل الأمد في البنية التحتية الخضراء.

لماذا "أشجار الشعلة" تحديداً؟

تعتبر هذه الشجرة مثالية للمدن في المناطق الجافة وشبه الجافة لعدة أسباب:

- مقاومة الجفاف: بمجرد استقرار جذورها، تظهر قدرة عالية على تحمل نقص المياه.

- النمو السريع: تنمو بسرعة كبيرة مقارنة بالأشجار الصلبة الأخرى، مما يوفر نتائج سريعة للمشاريع البلدية.

- التنوع البيولوجي: توفر مأوى ومصدراً للغذاء للعديد من الطيور والملقحات المحلية.

تحديات الاستدامة

​ورغم مرونتها، تتطلب تلك الشجرة رعاية ذكية؛ فجذورها القوية تحتاج إلى مساحات واسعة وتربة جيدة التصريف لتجنب تعفن الجذور.

كما أن الحفاظ على هيكلها القوي يتطلب "تقليماً هندسياً دقيقاً" بشكل سنوي، خاصة في مراحل النمو الأولى، لضمان بناء مظلة مرتفعة ومتزنة وقادرة على مقاومة الرياح والعواصف، مما يوفر مساحة آمنة ومثالية للاسترخاء والتأمل تحت ظلها الوارف.

​لذلك يرى متخصصون أن النظر إلى شجرة الشعلة كقطع ديكور صيفية هو قصر نظر بيئي واختزال سطحي لقيمتها الحقيقية؛ فهي في جوهرها استثمار طويل الأمد في جودة الحياة الحضرية، وأصول رأسمالية حيوية قادرة على إعادة تشكيل المشهد المناخي للمدن.