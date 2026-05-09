تصل للترحيل والمنع من دخول السعودية.. تعرف على عقوبات مخالفة أنظمة الحج

خبرني - شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة بالتعليمات المنظمة لأداء الحج وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت على أن "الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها.

وتفرض السلطات في السعودية غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال في حالات محددة تتعلق بمخالفة أنظمة الحج.

وتأتي هذه الغرامة الصارمة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وتشمل أبرز الحالات التي تستوجب تطبيق غرامة الـ 100 ألف ريال، وترحيل المقيمين إلى بلدانهم، مع المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مخالفات تأشيرات الحج وإيواء حاملي تأشيرات الزيارة وإيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة (بمختلف أنواعها) في أي مسكن، أو تقديم المساعدة لهم للبقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.

وتفرض الغرامة بحق كل من يتقدم بطلب إصدار "تأشيرة زيارة" لشخص يحاول أو يقوم بأداء فريضة الحج دون تصريح رسمي.

وتطبق الغرامة على كل من يثبت نقله لأشخاص يحملون تأشيرات زيارة بقصد توصيلهم إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون الحصول على تصريح حج.