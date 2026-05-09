*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى منذ عام

  • 09 أيار 2026
  • 08:34
المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى منذ عام

خبرني - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في أبريل مقارنة بالعام السابق مسجلا أعلى مستوى منذ 2023.
وأضافت "الفاو" في بيان أمس الجمعة أن الزيوت النباتية شهدت أكبر زيادة. وتسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الطلب من صناعة الوقود الحيوي على زيوت البذور.

وأوضحت "الفاو" أن المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار القمح بنسبة 0.8% بسبب المخاوف بشأن الجفاف في الولايات المتحدة وأستراليا، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بالحرب.

وقالت "الفاو" إن المزارعين قد يتحولون من محاصيل القمح إلى محاصيل أقل استخداما للأسمدة هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات القمح ورفع الأسعار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

استقرار أسعار الذهب في الأردن
استقرار أسعار الذهب في الأردن
  • 2026-05-10 10:32
الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين
الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين
  • 2026-05-10 09:26
سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني
سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني
  • 2026-05-09 20:15
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
  • 2026-05-09 20:11
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
  • 2026-05-09 20:05
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
  • 2026-05-09 12:27