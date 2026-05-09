الأردن.. ارتفاع على درجات الحرارة وطقس دافئ في أغلب المناطق السبت

خبرني - يطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 32 - 17 درجة مئوية وفي غرب عمّان 30 - 15 وفي المرتفعات الشمالية 28 - 13 وفي مرتفعات الشراة 29 - 12 وفي مناطق البادية 34- 19 وفي مناطق السهول 33 - 16 وفي الأغوار الشمالية 34- 18 وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22 وفي البحر الميت 35 - 20 وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس الثلاثاء، دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمّان بنسبة 8% منذ بداية 2026
